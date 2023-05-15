Fazıl Say, ‘ebediyen susma’ kararı aldı: Yalnızca müziğim konuşsun

Piyanist Fazıl Say, hayatında yeni bir sayfa açmak istediği için artık ‘edebiyen susacağını ve fikirlerini yazmayacağını’ söyledi. Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan da özür diledi.

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Say, Twitter hesabından yaptığı yorumlara kapalı paylaşımında ‘iç hesaplaşması’nı yazdı.

Seçim sonucu dolayısıyla üzgün ve bilinmezlik içinde olduğunu belirten Say, soruları olduğunu ancak cevapları olmadığını kaydetti.

Bu nedenle artık susacağını ve bu ülkede fikirlerini yazmayacağını aktaran Say, bundan sonra yalnızca müziğinin konuşacağını söyledi.

‘Çeşitli insanlara özür borcum var’ diyen Say, başta Akşener ve Koç olmak üzere kültür sanat camiasından da kavgalı olduğu kişilere ağır sözler söylediğini belirtti.

Say’ın paylaşımı şu şekilde:

*Sevgili dostlarım ve sevgili dost olmayanlarım; yorumlara kapalı bu gönderimde, kendi hesaplaşmamda, aşağı eklediğim mesajlarımda, kendi çıkışlarımda hatalı olduklarımı temizlemek istiyorum. Çeşitli insanlara özür borcum var. Çünkü hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum.

*Artık susacağım ve bu ülkede fikirlerimi yazmayacağım. Çünkü hiçbir faydamın olmadığının farkındayım. İzninizle, sevdiğim ülkemde sanatımı icra etmeye ve yaşamaya elimden geldiğince devam etmek isterim. Ben ülkemi çok severim, bir kesim beni sevmediyse de her şey zamanla.

Fikir dünyası bir yere varamıyor

*Seçim sonucu dolayısıyla üzgünüm. Bir bilinmezlik içindeyim. Sorularım var cevaplarım yok. O yüzden susmak hatta ebediyen susmak şu 53 yaşımda hayatımda en doğru olanıdır. Sadece müziğim konuşsun. Fikir dünyası bir yere varamıyor. Şimdi özürlerime geçelim.

*3 Mart 2023 günü millet ittifakından kopan Meral Akşener’den özür dilerim. Kızgınlıkla, Ağır bir cümle kurmuştum o gece. ‘Dağılırsak hepimiz kaybedeceğiz’ korkusuyla oldu bu. Bir umudunu yitirme buhranıydı. Saygın bir siyasetçiye hele bir kadına etmemem gerekirdi. Özür dilerim.

*Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için, yine bir yenilgi sonrası ve yıllardır başarısızlığın sinir harbi ‘hemen istifa et’ yazmıştım. Bu yanlış ve fevriydi. Ali Koç iyi bir başkandır. Gönlünde Atatürk ve Fenerbahçe olan. Başarı formülü yok.

*Kültür sanat camiasında da çok kişiyle kavgam oldu. Bu kişiler çok uzun yıllardır beni de sanatımı da değersizleştirme, ötekileştirme derdindelerdi. Dost olmak zorunda değiliz. Ama benim cevaplarım da sertti hepsine. Özür değilse bile ‘keşke hiç cevaplamasaydım.’