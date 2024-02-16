Akşam Postası / 16 Şubat 2024

Erdoğan: Bayramda emekli ikramiyesi 3 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayramda verilen emekli ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Enerji bakanı: Toprak altında kalan işçilerin lokasyonu tespit edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te toprak altında kalan işçilerin altısının bir lokasyonda, üçünün başka bir lokasyonda tespit edildiğini söyledi.

Mehmet Şimşek: 2026’ya kadar fiyat istikrarını sağlamış olacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacağız. Konvansiyonel para politikaları uygulanacak, para politikalarının sıkılaştırılması işe yarayacak. Yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak” dedi.

Reuters anketi: Merkez Bankası faizi sabit tutacak

Reuters anketine göre Merkez Bankası (MB) bu ay politika faizini yüzde 45’te sabit tutacak.

RTÜK, sadece fragmanı yayınlanan Aşk Adası’nı incelemeye aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, fragmanı yayınlanan Aşk Adası’yla ilgili “Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğini” söyledi.

Özgür Özel: Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremedik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’ın tartışmalı adayı Lütfü Savaş’ın ‘günah keçisi olmadığını‘ belirterek ‘Hatay’da daha iyi bir alternatif geliştiremediklerini’ söyledi.

Süper Lig’de derbi tarihleri belli oldu

Süper Lig’de derbi tarihleri açıklandı.

TÜİK: Türkiye’de mutluluk oranı yükseldi; en önemli sorun hayat pahalılığı

TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2022’de yüzde 49,7 iken 2023’te 3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Ülkenin en önemli sorunu hayat pahalılığı olarak belirtildi.

Cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Navalni öldü

Üç yıldır hapiste olan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni hücresinde ölü bulundu. Kremlim, ölüm nedeninin bilinmediğini öne sürdü.

Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştırdı

Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onayladı.

ATM’lerden para çekme limiti yükseltildi

ATM’lerden nakit çekim limiti 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalardaysa limit 15 bin lira oldu.