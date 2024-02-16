Reuters anketi: Merkez Bankası faizi sabit tutacak

Reuters anketine göre Merkez Bankası (MB) bu ay politika faizini yüzde 45’te sabit tutacak.

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MB, politika faizini ocakta yüzde 42,5’ten yüzde 45’e yükseltmişti.

Ankete katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir.

Genel seçimlerden sonra haziran ayından itibaren MB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti. Geçen ay politika faizinin yüzde 45’e çıkmasıyla birlikte banka ‘yeterli sıkılığa ulaştığını’ söyledi.

Reuters anketine göre politika faizinin yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesinde bekleniyor. Anketin ilgili bölümüne yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yıl sonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35-yüzde 45 bandında yer alıyor.

MB enflasyon tahmini, bu yıl için yüzde 36 önümüzdeki yıl için yüzde 14. Piyasa tahminleriyse bu yıl için yüzde 40-yüzde 45 arasında.