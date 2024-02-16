Yunanistan eşcinsel evliliği yasallaştırdı

Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onayladı.

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Evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olduğuna ilişkin medeni kanun maddesinin değiştirilmesiyle eşcinsel çiftlere resmi nikah ve ortak çocuk edinme imkanı tanıyan yasa tasarısı 300 sandalyelik mecliste 176 evet oyuyla kabul edildi.

Yasa tasarısına açık oylamada 76 milletvekili hayır oyu kullanırken iki milletvekili çekimser oy kullandı. 46 milletvekiliyse oylamaya katılmadı.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin tüm milletvekilleri yasaya evet oyu vermezken, tasarı parti içi tartışmalara da neden oldu.

Yasa tasarısına muhalefetin sol partilerde temsil edilen milletvekillerinin çoğu destek verdi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) çiftlerin evlat edinmelere imkan tanıyacağı gerekçesiyle yasa tasarısına destek vermedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, oylamanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Bugün Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) evlilikte eşitlik prensibini yasalaştıran 16’ıncı ülkesi oldu. Gururluyuz çünkü oy verdiğimiz yasa tasarısı insan hakları açısından bir dönüm noktasıdır ve günümüz Yunanistan’ını yansıtmaktadır: Avrupa değerlerine bağlı, ilerici ve demokratik bir ülke” dedi.