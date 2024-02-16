RTÜK, sadece fragmanı yayınlanan Aşk Adası’nı incelemeye aldı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, fragmanı yayınlanan Aşk Adası’yla ilgili “Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğini” söyledi.

Aşk Adası.

RTÜK sadece fragmanı yayınlanan ve yayın tarihi belli olmayan, dijital platform GAİN’in yeni programı Aşk Adası’na inceleme başlattı.

Fragman, iki gün önce yayınlandı.

Aşk Adası çok yakında başlıyor! ♥️ pic.twitter.com/IuYDIDChW5 — Aşk Adası (@askadasiresmi) February 14, 2024

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından şunları söyledi: “Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan ‘Aşk Adası’ isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme üst kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst kurul başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyen RTÜK’ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz.”