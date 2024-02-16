Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Bayramda emekli ikramiyesi 3 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayramda verilen emekli ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, AKP’nin Ordu mitinginde konuştu.


Bayramda verilen emekli ikramiyelerinin artırılacağını söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz.”

Emekliler her bayram iki bin lira ikramiye alıyordu.

Anadolu Ajansı Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra, emekli bayram ikramiyesinin iki bin liradan üç bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin Meclis başkanlığına sunulan 8’inci yargı paketinde yer aldığını aktardı.

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