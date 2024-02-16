Biden Rusya’nın uydusavar kabiliyetini ‘tehdit’ saymadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın geliştirdiği belirtilen uydusavarın ABD veya başka bir ülke için nükleer tehdit taşımadığını ve henüz gerçekleşmediğini söyledi.

Joe Biden. (Reuters)

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, Rusya’nın geliştirdiği öne sürülen yeni askeri kabiliyet hakkındaki tartışmalara değindi.

AA’nın haberine göre Biden, Rusya’nın geliştirdiği askeri kabiliyetin uyduları hedef alabilecek bir yetenek olduğunu ancak bunun ABD veya dünyanın başka bir ülkesi için nükleer tehdit taşımadığını vurguladı.

Rusya’nın bu teknolojiyi uzaya taşıma noktasında kesin bir karar verdiğine dair ellerinde kanıt olmadığını kaydeden Biden, “Bu kabiliyet henüz gerçekleşmedi, umarım da gerçekleşmez” dedi.

Ne olmuştu?

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, önceki gün paylaştığı yazılı açıklamada, ABD’nin ‘ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle’ karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, söz konusu tehdidin Rusya’nın geliştirdiği uyduları hedef alma yeteneğiyle ilgili olduğunu söylemiş ve ayrıntı vermekten kaçınmıştı.