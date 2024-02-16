OpenAI, metni videoya döken Sora’yı tanıttı

ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, metinden video yaratabilen yeni yapay zeka robotu Sora’yı duyurdu.

Görsel: OpenAI

OpenAI’den yapılan açıklamada şunlar dendi:

*Metni videoya döken yeni modelimiz Sora ile tanışın. Sora, son derece ayrıntılı sahneler, karmaşık kamera hareketleri ve canlı duygulara sahip birden fazla karakter içeren 60 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor.

*Sora’yı kullanıma sunmadan önce güvenlikle ilgili birkaç önemli adım atacağız. Yanlış bilgi, nefret içeriği ve ayrımcılık üzerine uzman kişilerle çalışıyoruz.

We’ll be taking several important safety steps ahead of making Sora available in OpenAI’s products.



We are working with red teamers — domain experts in areas like misinformation, hateful content, and bias — who are adversarially testing the model. — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024 Şirket, Sora’yla yapılan bazı videoları da paylaştı.

Prompt: “A movie trailer featuring the adventures of the 30 year old space man wearing a red wool knitted motorcycle helmet, blue sky, salt desert, cinematic style, shot on 35mm film, vivid colors.” pic.twitter.com/0JzpwPUGPB — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024