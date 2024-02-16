Yaramazlara biraz batar!

OpenAI, metni videoya döken Sora’yı tanıttı

ChatGPT’yi geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI, metinden video yaratabilen yeni yapay zeka robotu Sora’yı duyurdu.

Görsel: OpenAI

OpenAI’den yapılan açıklamada şunlar dendi:


*Metni videoya döken yeni modelimiz Sora ile tanışın. Sora, son derece ayrıntılı sahneler, karmaşık kamera hareketleri ve canlı duygulara sahip birden fazla karakter içeren 60 saniyeye kadar videolar oluşturabiliyor.

*Sora’yı kullanıma sunmadan önce güvenlikle ilgili birkaç önemli adım atacağız. Yanlış bilgi, nefret içeriği ve ayrımcılık üzerine uzman kişilerle çalışıyoruz.

Şirket, Sora’yla yapılan bazı videoları da paylaştı.

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