ChatGPT artık ‘öğretim üyesi’ oluyor

ABD’de bir üniversite OpenAI’nin yapay zeka uygulaması ChatGPT’yle ‘kişiselleştirilmiş öğretim üyesi’ deneyimi yaşatacak.

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Birçok öğrencinin sınavlarını ve ödevlerini yapay zekaya çözdürmesi eğitim-öğretim açısından yeni bir tartışmanın başlamasını tetiklemişti.

Shiftdelete’den Ömer Dursun’un haberine göre ABD’deki Arizona Eyalet Üniversitesi (ASU), eğitimlerine ChatGPT’yi dahil edeceğini açıkladı.

Buna göre üniversite, GPT-4 dil modeline dayanan asistanın, sınıf eğitiminde aktif şekilde kullanılmasını sağlayan önemli adımlar atacak.

Anlaşma sayesinde ASU, ChatGPT Enterprise platformuna erişim sağlayarak eğitimde üretken yapay zekayı keşfeden ilk üniversite olacak.

ASU ‘öğretim üyeleri’ öğrenci başarısını artırmak ve yenilikçi araştırmalar yapmak için ChatGPT Enterprise Edition’ı kullanma hakkına sahip olacak.

‘Daha hızlı öğrenmelerine yardımcı olacak’

Konuyla ilgili bilgi veren ASU Bilgi İşlem Müdürü Lev Gonick, binlerce öğrencinin yer aldığı sınıflarda eğitimlerin GPT-4 desteğiyle yürütüleceğini belirtti. ChatGPT kullanarak ‘kişiselleştirilmiş bir öğretim üyesi’ yaratılacağını ifade etti.

ASU Başkanı Michael Crow da yapay zekanın, öğrencilerin ders materyallerini daha iyi anlamasına ve daha hızlı öğrenmesine yardımcı olacağını vurguladı. Öğrencilerin de ChatGPT Enterprise Edition’a erişim hakkı olacak.