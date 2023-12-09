Google’dan ChatGPT’ye rakip model: Daha iddialı

Google, yeni yapay zeka robotu ‘Gemini’nin ChatGPT gibi rakiplerinden daha iyi mantık yürütebildiğini savunuyor.

Görsel: Google

Teknolojinin potansiyel yararları ve tehlikeleri hakkındaki tartışmalar sürerken Google, ‘insan benzeri şekillerde davranmak üzere eğitilmiş’ bir yapay zeka modeli olan Gemini projesini başlattı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Gemini’nin ‘Nano’ ve ‘Pro’ adı verilen versiyonları Google’ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard’a ve Pixel 8 Pro akıllı telefonlarına entegre edilecek.

Google, Gemini ile birlikte Bard’ın daha sezgisel hale geleceğini ve planlama içeren görevlerde daha iyi olacağını vaat ediyor.

Google’a göre Gemini, Pixel 8 Pro’da yapılan kayıtları hızlı bir şekilde özetleyebilecek ve WhatsApp başta olmak üzere mesajlaşma hizmetlerinde otomatik yanıtlar verebilecek.

Yapay zeka ilk etapta tüm dünyada yalnızca İngilizce dilinde hizmet verecek ancak Google yöneticileri teknolojinin eninde sonunda diğer dillere geçmekte bir sorun yaşamayacağını söylüyor.

Gemini’nin gelişi, OpenAI ve Microsoft’la tırmanan yapay zeka rekabetinde çıtayı yükseltecek gibi görünüyor.