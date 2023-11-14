Akşam Postası / 14 Kasım 2023

AKP-MHP oylarıyla: ‘KYK yurtlarındaki asansör ihmalleri araştırılsın’ önerisine ret

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kullanılan asansörlerde ihmal olup olmadığına ilişkin araştırma önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Yüzlerce gazeteciden Gazze için açık mektup

Dünyanın dört bir yanından 800’ü aşkın gazeteci, açık bir mektup yayınlayarak İsrail’in gazetecileri öldürmesini kınadı ve Batı medyasının tutumunu eleştirdi.

Alman başbakan, Erdoğan’ın İsrail’i faşizmle suçlamasını ‘saçma’ buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i faşizmle suçlamasını ‘saçma’ buldu.

İçişleri bakanı duyurdu: ‘Sarallar’ suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Can Atalay’ın avukatları AYM kararını uygulayacak mahkeme arıyor

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’ni (AYM) hedef alan kararına itiraz edeceklerini söyledi: “AYM’nin 25 Ekim 2023 tarihli Genel Kurul kararını uygulamak üzere karar verebilecek yüksek dereceli veya sadece mahkeme arıyoruz.“

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın ‘Aboubakar iddiası’nı yalanladı

Beşiktaş, futbolcusu Vincent Aboubakar’ın ‘ileriye dönük ödeme alamadığı için oynamadığı’nı öne süren eski teknik sorumlu Burak Yılmaz’ı yalanladı.

Motorine indirim

Motorine gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 67 kuruş indirim geldi.

Goldman Sachs, Türkiye cari açık beklentisini değiştirdi

Goldman Sachs, Türkiye’ye ilişkin 2023 cari açık/GSYH tahminini revize etti.