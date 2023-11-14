Burak Yılmaz: Keşke gelmeseydim diyorum

Beşiktaş’tan istifa eden Burak Yılmaz “İçten içe keşke gelmeseydim diyorum ama Beşiktaş’tan kaçamazdım” dedi.

Burak Yılmaz. Fotoğraf: AA

6 Ekim’de Şenol Güneş Beşiktaş teknik direktörlüğünden istifa etmiş, yerine geçici olarak yardımcısı Burak Yılmaz getirilmişti. Art arda alınan kötü sonuçlardan dolayı Yılmaz eleştiriliyordu.

Burak Yılmaz, 10 Kasım’da Beşiktaş’tan istifa etmiş, hemen ardından Rıza Çalımbay takımın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

İstifa ettikten sonra Yılmaz ilk kez Milliyet’ten Attila Gökçe’ye konuştu.

“İçten içe keşke gelmeseydim” diyen Yılmaz, şunları söyledi.

*Futbolcularda inanılmaz bir vurdumduymazlık dikkati çekiyordu. Ülkesinden misafiri gelmiş yabancı oyuncumuz, o gün idmana çıkmayıp kafetaryada oturabiliyordu. İsteksiz, gönülsüz çalışanlar da vardı.

*(Aboubakar’ın sakatlanmasıyla ilgili) Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum.

‘O günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum’

*(Beşiktaşlı futbolcu Bailly‘nin Tayfur’un boynunu sıkması ve arından oyundan alınmasıyla ilgili) Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı. Ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum.

‘İçten içe keşke gelmeseydim’

*Beşiktaş takımında beklemediğim tablolarla karşılaştım. Şenol Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı. Bu deneyleri de dağarcığımda saklayacağım. Ancak gücüme giden şeyler de var: Sayın başkanla konuşurken sıra para hesabına gelince Beşiktaş’la böyle bir alışverişe girmeyeceğimi söyledim. Ama Hırvat yardımcılarım için hak ettikleri ödemenin yapılmasını rica ettim. Buradan onlara da teşekkür ediyorum. Özetle içten içe ‘Keşke gelmeseydim’ diyorum ama Beşiktaş’tan kaçamazdım.

*Ben Başkanımız Ahmet Nur Çebi’yle konuşmayı tamamlayıp kulüpten ayrılırken beş dakika içinde Rıza (Çalımbay) Hoca’nın geldiğini öğrendim. Böyle tablolara da alışmak lazımmış, ben bilemedim.

‘Hamit Altıntop aradı, görüşeceğiz’

*Şu anda A antrenörlük lisansım var. Önümüzdeki yıl da UEFA Pro Lisans’ı alacağım. Şimdi dinleniyor ve futbolun teorik yönlerini okuyarak bazı analizler yapıyorum. Yalnız olmadığımı bana hissettiren biri de var. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop aradı. Görüşeceğiz.