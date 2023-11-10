Burak Yılmaz Beşiktaş’tan istifa etti

Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz



10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.



Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde… pic.twitter.com/Q17OmFz5vo