Boğaziçi Üniversitesi’nde personelini ‘fişleyen’ yönetici usulsüz biçimde atanmış

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi’nde personelini fişlediği ortaya çıkan Yayım İşleri Şube Müdürlüğü yöneticisi Osman Baran Kaplan usullere aykırı biçimde göreve getirilmiş.

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Kaplan’ın birimdeki personel listesinin bulunduğu bir ‘fişleme’ dosyası hazırlayıp bunu herkese e-posta olarak attığı ortaya çıkmıştı. Personelle ilgili kişisel yorum ve verilerin olduğu dosyada çalışanların üye olduğu sendikalar, sağlık durumları ve dini görüşleri gibi bilgiler yer alıyor.

Diken, bu durumu 13 Kasım’da haberleştirmişti.

Şimdi de Kaplan’ın yönetici pozisyonuna usulsüz bir şekilde getirildiği ortaya çıktı.

Kaplan, Ocak 2023’te Boğaziçi Üniversitesi’nde sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaya başladı. Göreve başladıktan iki-üç ay sonra Yayım İşleri Şube Müdürlüğü’nün başına getirildi. Ancak ilgili mevzuatlar ve Sayıştay’ın raporlarına göre sözleşmeli personel kadrolu çalışanların üstüne amir olarak atanamaz. Yani, sözleşmeli personel Kaplan’ın Yayım İşleri Şube Müdürlüğü’nün başına getirilmesi usullere aykırı.

Okul yönetimi ‘amir olarak atamadığını’ söylüyor

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sendikalar, Kaplan’ın müdürlüğün başına getirilmesiyle ilgili okul yönetimine dilekçe yazdı.

Yönetimse Kaplan’ın ‘hiyerarşik amir’ olarak değil, ‘üste karşı birim sorumlusu’ olarak atadığını savundu.

Okul yönetimine göre Kaplan, idari statüdeki şube müdürü veya hiyerarşik olarak amir pozisyonda değil. Yönetim, Kaplan’ın müdürlükte yapılan işleri planlamak, organize etmek ve personeli koordine etmek için birim sorumlusu olarak atandığını kaydediyor.

Ancak, YÖK’ün ilgili mevzuatlarında birim sorumlusu diye bir pozisyon bulunmuyor. Mevzuatta müdür, müdür yardımcısı ve şef gibi kadrolar bulunuyor. Bu kadrolar da hiyerarşik.

Mobbing iddiaları

Yönetim Kaplan’ın sadece üste karşı sorumlu olduğunu ve hiyerarşik amir olmadığını söylese de Kaplan, birimdeki çalışanlara emir ve talimat veriyor. Ayrıca kendisinin yardımcıları da bulunuyor.

Bunun haricinde Kaplan’ın birimdeki çalışanlara mobbing uyguladığı, Kaplan’ın yöneticiliğine itiraz eden çalışanların farklı birimlere gönderildiği belirtiliyor.