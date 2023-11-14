Yaramazlara biraz batar!

İçişleri bakanı duyurdu: ‘Sarallar’ suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, liderliğini Özgür Saral’ın yaptığı Sarallar çetesine yönelik İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı ‘Kafes’ operasyonu düzenlendiğini belirtti.


24 gözaltı

Suç işlemek amacıyla örgüt kurup, tespit edilen suçları işleyerek kamu güvenliğine ve barışına tehdit oluşturan, İstanbul genelinde korkutma, baskı ve şiddet eylemlerine karışan aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

“Suç örgütünün, kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darbettikleri, yabancı uyruklu şahsılara yönelik yağma eylemi gerçekleştirdikleri, sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiraladıkları, site içerisinde evden hırsızlık suçunu işledikleri, eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri ve genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları, site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürüttükleri, Sarıyer ve Beyoğlu’nda silahla yaralamaya teşebbüs suçlarını işledikleri tespit edildi.”

Sarallar davası: Alaattin İlyas Saral tutuklandı

İstanbul’daki ‘Sarallar suç örgütü’ soruşturmasında 169 kişiye dava

Sarallar operasyonunda MHP MYK üyesi de gözaltına alınmış

SON HABERLER

TÜİK’e göre işsizlik azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 70 bin kişi olarak kayıtlara geçti.