Alman başbakan, Erdoğan’ın İsrail’i faşizmle suçlamasını ‘saçma’ buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail’i faşizmle suçlamasını ‘saçma’ buldu.

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Scholz, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirilerine ilişkin konuştu. DW Türkçe’nin haberine göre Erdoğan’ın İsrail’e faşizm suçlamasını ‘saçma’ bulan Scholz, İsrail’in ‘insan haklarına ve uluslararası hukuka yönelik bir yükümlülük taşıdığının bilincinde olan ve eylemlerinde de bunu gözeten bir ülke olduğunu’ savundu.

Erdoğan Almanya yolcusu

Erdoğan cuma günü Berlin’i ziyaret edecek. Erdoğan’ın Hamas’ı ‘mücahitler grubu’ olarak nitelendirmesi bu ziyareti ülkede tartışılır kılmıştı. Ziyaret öncesi yapılan bir ankete göre Almanya’da neredeyse her iki kişiden birisi Erdoğan’ın ziyaretinin iptalini istiyor.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le görüşecek. Cumhurbaşkan, daha sonra Scholz tarafından akşam yemeğinde ağırlanacak.