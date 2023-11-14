Goldman Sachs, Türkiye cari açık beklentisini değiştirdi

Goldman Sachs, Türkiye’ye ilişkin 2023 cari açık/GSYH tahminini revize etti.

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Türkiye ekonomisinde iki yılın en yüksek aylık cari fazlası kaydedilirken, Goldman Sachs da cari açığa ilişkin beklentilerini değiştirdi.

BloombergHT’nin aktardığına göre Türkiye’de cari açığın artık risk oluşturmadığını belirten Goldman Sachs, açığın daha sürdürülebilir seviyelere doğru ilerlediğine işaret etti.

Banka 2023 cari açık/GSYH tahminini yüzde 4,8’den yüzde 4,1’e çekti. 2024 içinse banka piyasa beklentisinin altında olan yüzde 1,8’lik beklenti içinde olduğunu belirtti.

Goldman Sachs değerlendirmesinde söz konusu öngörülerin önemli ölçüde yükselen faiz oranlarının bir sonucu olarak daha büyük faiz oranı ödemelerini yansıtan birincil gelir açığının genişlemesini içerdiğini de ifade etti.

Banka tahvillere önümüzdeki dönemde girişler yaşanmasını öngörüyor.

Pazartesi günü Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan veriler cari dengede iyileşmeye işaret etmişti.

Türkiye’de cari denge eylülde dış ticaret açığındaki daralmanın desteğiyle 2021’den bu yana ikinci kez fazla verdi.