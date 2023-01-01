Akşam Postası / 1 Ocak 2023

İmamoğlu: Adıma soruşturma imalathanesi kurdular, hızlarına yetişemiyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen cezaya ilişkin “İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Hızlarına yetişemiyoruz” dedi.
Davutoğlu’ndan iktidarın Sinan Ateş ‘sessizliğine’ tepki: Hazırlık mı var?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP ve MHP’nin öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’e ilişkin ‘sessizliğini’ hatırlatarak, “Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor?” dedi.
AKP’li Dağ: Seçime gitme imkanlarından biri cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim tarihiyle ilgili 18 Haziran dışında bir kararları bulunmadığı belirterek ”İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle” dedi.
2022’de 1000 TL ne oldu?
2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.
Gümüşhacıköy savcısı evinde ölü bulundu
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi savcısı olan Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.
Araştırma: Covid-19’dan ölenlerin beyninde virüs saptandı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı belirtildi.
İstanbul’da yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.