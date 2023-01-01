Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 1 Ocak 2023

İmamoğlu: Adıma soruşturma imalathanesi kurdular, hızlarına yetişemiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen cezaya ilişkin “İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Hızlarına yetişemiyoruz” dedi.

Marmara Üniversitesi’nden tek seferde 200’ün üzerinde ‘adrese teslim’ kadro ilanı

Davutoğlu’ndan iktidarın Sinan Ateş ‘sessizliğine’ tepki: Hazırlık mı var?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP ve MHP’nin öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’e ilişkin ‘sessizliğini’ hatırlatarak, “Birileri ülkenin sokaklarında siyasi saldırı girişimlerine mi hazırlanıyor?” dedi.


Fantastik ve bilimkurgusal bir yıl

AKP’li Dağ: Seçime gitme imkanlarından biri cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim tarihiyle ilgili 18 Haziran dışında bir kararları bulunmadığı belirterek ”İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle” dedi.

Başrol oyuncusu aranıyor!

2022’de 1000 TL ne oldu?

2022 yılında BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

Gümüşhacıköy savcısı evinde ölü bulundu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi savcısı olan Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

Araştırma: Covid-19’dan ölenlerin beyninde virüs saptandı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı belirtildi.

İstanbul’da yoğun sis: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 1 Ocak 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Fantastik ve bilimkurgusal bir yıl

Can Kantarcı, David Foster Wallace’ın ‘Infinite Jest’ini nasıl çevirdiğinden, Tepemizdeki Gölge romanından ve iyi ki çıktı dediği kitaplardan bahsediyor.