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Yaramazlara biraz batar!

Gümüşhacıköy savcısı evinde ölü bulundu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi savcısı olan Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

Uzun süre Atabaş’a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.


Eve giren ekipler, Atabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş’ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Amasya başsavcılığından yapılan açıklamada, Atabaş’ın hastalığı olduğu belirtilerek, “Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir” denildi.

Savcı Atabaş’ın cenazesinin ikindi namazına müteakip memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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