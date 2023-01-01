AKP’li Dağ: Seçime gitme imkanlarından biri cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim tarihiyle ilgili 18 Haziran dışında bir kararları bulunmadığı belirterek ”İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle” dedi.

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Dağ, erken seçim tartışmalarıyla ilgili Kanal 7’de “MYK ve MKYK’da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti: “Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet ‘Ben bu işte yokum’ derse kendileri bilir.”