MetroPOLL’den yedi yıllık seçim karnesi: AKP eriyor, İYİ Parti’de yükseliş

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre AKP, yedi yılda yüzde 12,5 destek kaybetti.
MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, siyasi partilerin 2015’ten bu yana aldıkları oy desteklerini yayınladı.
Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırmasının; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemiyle 13-18 Aralık 2022’de toplam 2 bin 77 kişiyle yapıldığı 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,11 hata payıyla CATI yöntemiyle düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Yıllara göre partilerin aldığı destekler şu şekilde:
AKP
Kasım 2015: Yüzde 43.5
Aralık 2022: Yüzde 31.0
CHP
Kasım 2015: Yüzde 21.6
Aralık 2022: Yüzde 20.7
MHP
Kasım 2015: Yüzde 9.4
Aralık 2022: Yüzde 6.1
HDP
Kasım 2015: Yüzde 10.1
Aralık 2022: Yüzde 9.5
İYİ Parti
Ekim 2017: Yüzde 6.9
Aralık 2022: Yüzde 10.5
Kararsız, protesto oy ve cevapsız oylar:
Kasım 2015: Yüzde 13.6
Aralık 2022: Yüzde 15.9