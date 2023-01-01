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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL’den yedi yıllık seçim karnesi: AKP eriyor, İYİ Parti’de yükseliş

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre AKP, yedi yılda yüzde 12,5 destek kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin kurucusu ve CEO’su Özer Sencar, siyasi partilerin 2015’ten bu yana aldıkları oy desteklerini yayınladı.


Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırmasının; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemiyle 13-18 Aralık 2022’de toplam 2 bin 77 kişiyle yapıldığı 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,11 hata payıyla CATI yöntemiyle düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yıllara göre partilerin aldığı destekler şu şekilde:

AKP

Kasım 2015: Yüzde 43.5

Aralık 2022: Yüzde 31.0

CHP

Kasım 2015: Yüzde 21.6

Aralık 2022: Yüzde 20.7

MHP

Kasım 2015: Yüzde 9.4

Aralık 2022: Yüzde 6.1

HDP

Kasım 2015: Yüzde 10.1

Aralık 2022: Yüzde 9.5

İYİ Parti

Ekim 2017: Yüzde 6.9

Aralık 2022: Yüzde 10.5

Kararsız, protesto oy ve cevapsız oylar:

Kasım 2015: Yüzde 13.6

Aralık 2022: Yüzde 15.9

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