IMF’den 2023 uyarısı: Daha zorlu olacak

IMF Direktörü Kristalina Georgieva, 2023’ün dünya ekonomisi için zorlu bir yıl olacağını belirtti.

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CBS televizyonuna konuşan Georgieva, yeni yılın neden daha zorlu geçeceğini şöyle anlattı: “Çünkü üç büyük ekonomi, Amerika, Avrupa Birliği ve Çin eş zamanlı olarak yavaşlıyor”-dedi.

IMF, ekimde 2023 için küresel ekonomik büyüme görünümünü düşürmüştü. Buna gerekçe olarak da Ukrayna’daki savaş, enflasyon baskısı ve merkez bankalarının müdahaleleriyle artan yüksek faizleri göstermişti.

Çin son dönemde sıfır Covid politikasından vazgeçti ve ekonomisini biraz da kaotik bir şekilde açtı. Bununla birlikte tüketiciler vaka sayısından endişeli. Devlet Başkanı Xi Jinping Covid politikasının değişmesinden bu yana yaptığı ilk açıklamada ülkesinin yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.

Covid-19 etkisi

Amerika’nın Sesi Türkçe’de yer alan habere göre, Georgieva, Çin’in 40 yıl içinde ilk defa küresel büyümeyle aynı ya da daha düşük oranda bir büyümeye sahip olacağına dikkat çekti.

IMF direktörü, gelecek aylarda Çin’de Covid-19 vakalarının daha da artmasının beklendiğini ve bunun da muhtemelen Çin’in ekonomisini daha da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Georgieva’ya göre bu da bölgesel ve küresel büyümeyi etkileyecek.