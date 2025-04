Zeybekci'den 'asgari ücret' açıklaması: Allah için otoyollara, hastanelere bakın

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci asgari ücretin ‘yetersiz’ olduğunu söyleyerek seslendi: “AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin.”

Fotoğraf: AA

2025’te uygulanacak asgari ücret 22 bin lira olarak açıklanmıştı.

DHA‘nın haberine göre partisinin Kırşehir’deki kongresinde konuşan Zeybekci asgari ücretin ‘yetersiz’ olduğunu kabul etti ve AKP’lilere seslendi:

“Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur. Yeterli midir? Yeterli değildir. Asgari ücret 2003’te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak.

Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın. Onun için AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin.”

‘Allah için otoyollara, hastanelere, okullara bakın, kim yaptı?’

‘Ülkeye önemli hizmetler yaptıklarını’ öne süren Zeybekci, şöyle devam etti:

“Şu otoyollara, hastanelere, okullara bir bakın Allah için. Kim yaptı bunları, AK Parti yaptı, Cumhur İttifakı yaptı.

Onun için her zaman Türkiye’nin 81 şehrinde her köyü, ilçesi, sokağında, her sanayi sitesinde, mahallesinde başı dik, anlı açık bir tek siyasi parti vardır, o da AK Parti’dir ve AK Partililerdir, Cumhur İttifakı’dır, MHP’liler, BBP’lilerdir.

Biz yaptık arkadaşlar, bu memlekette bugün görmüş olduğunuz taş üstündeki taşların hemen hemen tamamını biz yaptık.”