AKP ve MHP’nin oylarıyla: ‘Kızılay’ın amaç dışı faaliyetleri araştırılsın’ önerisine ret

Meclis’te Kızılay’ın amaç dışı faaliyetlerinin araştırılması için verilen öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelerin çadır ihtiyacını bedelsiz sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Bu yöndeki tartışmalar devam ederken, Kızılay’ın AKP’li Ümraniye belediyesinin taksi durağı yapımında vergi avantajı sağlaması için kullanıldığı da iddia edilmişti.

HDP’nin Kızılay’ın amaç dışı faaliyetlerinin araştırılması için TBMM Başkanlığı’na verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

ANKA’nın haberine göre önergenin gerekçesini açıklayan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Kızılay 2019’da tüm itirazlara rağmen holdingleşti, yatırım holding bünyesinde kurulan şirketlerin sayısı 13’e ulaştı. Çadır fabrikaları, maden suyu fabrikaları, hastaneler, binlerce gayrimenkul vesaire şirkete devredildi.

*AFAD ve Kızılay insani kuruluş olmaktan çıkıp güvenlik kuruluşu gibi ve birer resmi devlet kuruluşu ama yardımdan azade bir niteliğe dönüşmüş durumdadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu kurumlar siyasi bir yapıya dönüşemezler, kar amacı güdemezler.

*Kızılay’ın kendi bütçesinden birçok vakfa para aktardığı gün ışığına çıkmış ve bu para aktarma işini de kabullenmiş ama bunun bir suç olmadığını söylemişlerdi