AKP sözcüsü: Sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz” dedi.

Suriyeli sığınmacılar. Fotoğraf: Reuters

Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, özetle şunları dedi:

* (Kılıçdaroğlu) Bu son konuşması cumhurbaşkanımıza, partimize, kabinemize karşı tam bir husumet konuşmasıdır. Bu nefret, husumet siyasetine karşı en güçlü tavrı alacağız.

* Bu insanlar ölümden kaçarak bizim topraklarımıza geldiler. Türkiye’nin politikası yok gibi konuşanların ne Suriye’deki durumu anladıkları ne uluslararası hukuku bildikleri söz konusu değil.

* Dünkü grup konuşmasında, cumhurbaşkanımız için ‘Orta Doğu’da emperyalistlerin maşasısın’ diyor. Bu ifadeyi kendisine iade ediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ne genel başkanımıza, ne cumhurbaşkanımıza karşı kimse böyle konuşamaz.

* Birisi bir maşa arıyorsa bakması gereken yer, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanıyla empati kurmak yerine Esad rejimi ile empati kurandır.

Erdoğan iki defa çark etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa Suriyelilerle ilgili eleştirilere karşılık kamuoyuna karışık mesajlar veriyor.

Erdoğan tartışmaların yükseldiği ilk dönemde “Muhalefet, ‘Seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın (yardım etmek) ne olduğunu biliyoruz” demişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na hitaben de “O ‘Göndereceğim’ diyor. Biz bu ülkede iktidarda olduğumuz sürece bize sığınan Allah’ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız. Bu kadar açık söylüyorum” demişti.

Ancak Erdoğan, Suriyelileri sahiplenme söyleminden bir çırpıda vazgeçmişti. Erdoğan iki hafta önce “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” demişti. Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından proje hazırlandığı bildirilmişti.

İki gün önce konuşan Erdoğan bir kez daha fikir değiştirerek “Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Pakistan… Fark etmiyor. Ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal” demişti.

Güncellenecek…