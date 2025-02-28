AKP sözcüsü: PKK, Irak ve Suriye'de tüm unsurlarıyla silah bırakmalı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘silah bırakma’ çağrısıyla ilgili “Sadece Irak’taki değil Suriye’deki YPG/PKK’nın da tasfiyesi ifade edilmektedir” dedi.

Ömer Çelik. Fotoğraf: AA

DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından dün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, PKK ve tüm silahlı gruplara ‘silah bırakma’ çağrısı yapmıştı. Açıklamada yer almayan notunuysa DEM Partili Sırrı Süreyya Önder şöyle paylaşmıştı: “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

Dün AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala “Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız” demişti.

Yeni açıklama AKP’li Çelik’ten geldi.

Dün omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) komutanı Mazlum Abdi ‘Öcalan çağrısının kendilerine değil PKK’ya olduğunu’ söylemişti.

Çelik “PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun terör örgütünün unsurlarıyla tasfiyesinin esas olduğunu ifade ediyoruz” dedi.

AKP sözcüsünün açıklamaları şöyle:

* Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefine ulaşmayı amaç ediniyoruz. İç cephenin güçlendirilmesi yönelik açıklamasının ardından sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, bölgede kardeşliği artıracak bir çağrıdır. Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır.

‘YPG/PKK’nın da tasfiyesi ifade edilmekte’

* Terörsüz Türkiye hedefi Sayın Cumhurbaşkanı’nın başbakan olduğu dönemden bu yana hedefidir. Jeopolitik olarak Türkiye gerçeklere uygun bir kardeşlik siyasetini ortaya koymuştur. Bu çerçevede Irak’taki ve Suriye’deki PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, kendisini feshetmelidir. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun terör örgütünün unsurlarıyla tasfiyesinin esas olduğunu ifade ediyoruz.

* Farklı kimliklerde olmamız doğaldır, adlarımızın farklı olması doğaldır ancak hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkmen, Kürt, Arap kardeşlerimiz üzerinde emperyalist projeyle terör örgütlerine iteklenmesine Türkiye müsaade etmeyecektir. Türkiye, ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Barış Pınarı’yla iradesini ortaya koymuştur, gerekirse yine iradesini ortaya koyar.

‘Pazarlık yok’

* “Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?” sözleri konuşuluyor, hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değildir. Devletlerin terörle mücadelede sert ve yumuşak unsurları vardır. TSK mücadele etmektedir, yumuşak güç unsurları olarak da terör örgütü mensuplarına silah bırakılması çağrısı yapılmıştır. Çağrı bizim açımızdan terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir.

* Bütün bu sürecin nasıl evrileceği cumhurbaşkanımızın isteğiyle hassas biçimde tüm kurumlar tarafından takip edilecektir. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet dışında bize yakıştırılan siyasi yalandan itibaren olacaktır. İç cepheyi güçlendirelim derken, kaderdaşlık çerçevesi içinde bakıyoruz. Geçmişimiz birdir yarınımız birdir.