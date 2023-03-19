AKP adaylığı yolundaki Ayhan Bilgen: Millet ya da emek ve özgürlükten görüşme talebi geldi de ret mi ettik

AKP’den aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, “Millet ya da emek ve özgürlük ittifakından bir görüşme talebi geldi de ret mi ettik” dedi.

Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP’de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

Aralık 2021’de HDP’den istifa eden Bilgen, Mart 2022’de Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi’ni (SES Partisi) kurmuştu.

Bilgen, bir yandan da HDP’lilerle birlikte Kobani olayları nedeniyle 36 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

‘Kınayıcıların kınamasıyla yol alınmaz’

Diken’in edindiği bilgiye göre Bilgen’e AKP’den henüz resmi bir teklif yapılmadı. Ancak Bilgen ve partisinden bazı isimler AKP’li kurmaylarla görüştü. Görüşmelerde belli bir aşamaya ulaşıldı.

Olası adaylığına dair haberlerin yayılması üzerine Bilgen, Twitter’dan şunları yazdı:

*Partimizi kurarken ifade ettiğimiz yerdeyiz. Temel sorunların çözümüne katkı sunabileceğimizi düşünen herkesle görüşmeye açığız. Milletvekili hesabından önce ülke sorunlarına dair ortaklaşmayı önemsiyoruz.

*Millet ya da emek ve özgürlük ittifakından bir görüşme talebi geldi de ret mi ettik. “Kim ne der” korkusuyla siyaset yapsaydık HDP’ye katılırken kıyamet koparılmasına teslim olurduk. Melameti felsefesinde ‘kınayıcıların kınamasıyla’ yol alınmaz.

Millet ya da emek özgürlük ittifakından bir görüşme talebi geldi de red mi ettik."Kim ne der" korkusuyla siyaset yapsaydık HDP'ye katılırken kıyamet koparılmasına teslim olurduk.Melameti felsefesinde "kınayıcıların kınamasıyla" yol alınmaz. https://t.co/Qt6uLGRG4B — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) March 19, 2023

Bilgen’in siyasi kariyeri

Bilgen, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Bin Umut Adayları kapsamında Konya’dan bağımsız milletvekilliğine soyundu ancak seçilemedi.

2014’te HDP kongresinde eş genel başkan yardımcılığına getirildi.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015’te HDP’nin Kars milletvekili olarak Meclis’e girdi.

Grup başkan vekili, merkez yürütme kurulu üyesi ve sözcü olarak görev yaptı.

Kasım 2016’da Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanmasının ardından grup toplantılarında konuşma yaptı.

2017’de örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp salıverildi.

2019 yerel seçimlerinde Kars belediyesi eş başkanlığına seçildi.

2 Ekim 2020’de Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı ve yerine kayyım atandı.

15 Haziran 2021’de tahliye edildi. Halen 36 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuksuz yargılanıyor.

13 Aralık 2021’de HDP’den ayrıldı.

3 Mart 2022’de Türkiye’nin Sesi Partisi’ni kurdu. Partinin şu anki adı Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi.