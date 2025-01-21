'Akın Gürlek' paylaşımı yapan iki kişiye ev hapsi

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mertcan Üreten ve Sinan Alp’e ev hapsi verildiğini açıkladı.

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İmamoğlu dün ‘Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması’ adlı panelde şöyle konuşmuştu:

“Benim gencecik arkadaşım; gençlik kolları başkanım Cem Aydın’ı ifade çağırıyorsun; yedi-sekiz polisle evini basıyorsun. Neymiş bizim gözümüzü korkutmak, senin amacın milletin gözünü korkutmak.

Bak başsavcı sana hiçbir faydamız olmaz, senin zihnin çürümüş de; senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız, bunu unutma.

Söküp atacağız ki senin evlatların sabah köründe evinden kimse alınmasın. Senin zihninden geçen yol, yöntemleri bu memleketin her ortamından söküp atacağız ki senin yuvana bile huzuru temin edelim. Derdimiz bu.”

Bu konuşmadan yaklaşık bir saat sonra İmamoğlu hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturmadan sonra İstanbul başsavcılığı sosyal medyada benzer paylaşım yapanlara da soruşturma açmıştı.

‘İmamoğlu’yla aynı şekilde paylaşım yaptığı için gözaltına alınan’ CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten ve Sinan Alp gözaltına alınmıştı.

Anka‘nın aktardığına göre Üreten ve Alp’e ev hapsi verildi.