Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar’ın cezasına itiraz edeceklerini duyurdu.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.
Cinayete ilişkin dava cumartesi karara bağlanmış, Narin Güran’ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ile abisi Enes Güran ağırlaştırılmış müebbete, komşusu Nevzat Bahtiyar’sa dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bahtiyar, Narin Güran’ın cansız bedeni gömdüğünü itiraf etmiş, “Bana cenazeyi Salim verdi” demişti.
Bakan Göktaş, Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz edeceklerini açıkladı ve “Gerekçeli kararı bekliyoruz” dedi.
Diyarbakır Barosu da Bahtiyar’ın cezasına itiraz edeceklerini duyurmuştu.