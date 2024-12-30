Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz edecek

MUSTAFA ALP DAĞISTANLI mustdagistanli@gmail.com “İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı soruşturmalara karşı başlayan protestolar nedeniyle tutuklanan öğrencilerden bazıları, ‘Kantin kapalı, cezaevinde temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz’ dedi.” Bu cümledeki ‘nedeniyle’ kelimesi hakkında acaba neler düşünüyorsunuz? Ben pek iyi şeyler düşünmüyorum. Tam da orada ‘nedeniyle’ denmesi öğrencilerin tutuklanmasını meşrulaştırır, bu sert olduysa şöyle diyelim: meşrulaştırıcı bir etki yaratır. Neden? Bir […]