Eski Diyarbakır Barosu başkanı: Karar eksik, istinafa götüreceğiz

Narin Güran cinayeti davasını yakından takip eden eski Diyarbakır Barosu başkanı Nahit Eren kararı değerlendirdi: “Nevzat boyutuyla eksik kaldı.”

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ölü bulunmuştu.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar ‘iştiraken kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu.

Davada bugün karar açıklandı.

Tutuklu sanıklar Salim, Yüksel, ve Enes Güran ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar’sa ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Cinayettense beraat etti.

Dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Karar sonrası gazetecilere açıklama yapan eski Diyarbakır Barosu başkanı Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı işaret ederek ‘kararın eksik kaldığını’ söyledi:

* Bugün mahkemeden tam olarak böyle bir karar beklemiyorduk. Bu dava dosyası hukuki açıdan hepimizi yordu. Maalesef dosyada suça dair bir ikrar söz konusu olmadı.

* Nevzat Bahtiyar, Narin’i öldürmemiş olsa bile onu dereye saklayan kişinin Nevzat olduğu açıktı. Eğer adalet duygumuz tatmin olacaksa Nevzat’ın da Narin açısından ‘kasten çocuğu öldürmekten’ cezalandırılması gerektiği kanaatindeydik.

‘Diyarbakır Barosu kararı istinaf edecektir’

* Narin’in hangi saatte öldüğünü bilmiyoruz. Kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığını düşünüyorum. Diyarbakır Barosu Dava Takip Komisyonu bu kararı Nevzat boyutuyla istinaf edecektir.

* Karar biraz eksik ama istinafa yapacağımız başvuru, sonrasında Yargıtay aşaması… Nihayetinde elimizdeki ilk derece mahkeme kararı var. Hukuki süreci bugüne kadar takip ettiğimiz gibi takip etmeye devam edeceğiz.

‘İktidar ve Meclis’e çok iş düşüyor’

* Benzer cinayetlerin yaşanmaması için hem iktidar hem Meclis’e çok iş düşüyor. Çocuk ve kadın cinayetleri için daha sağlıklı bir sisteme ihtiyacımız olduğunu bu dava bize gösterdi.

* Bu davanın kazanımları da oldu. İlk defa bir baro böyle bir davaya müşteki, suçtan zarar gören olarak katıldı. Bu kıymetli. Bu ülkenin çocuklarını, dezavantajlı gruplarını korumalıyız. Gerekçeli karar bekleyeceğiz.