Ağıralioğlu’ndan Bayraktar kardeşlerle ‘Kızılelma’ pozu

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ‘Baykar’ şirketinin yöneticileri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’la insansız savaş uçağı Kızılelma önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki diğer partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı.

AKP’li eski bakan Faruk Çelik, çevrimiçi bir toplantıda Ağıralioğlu hakkında “Yavuz bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı” demişti.

Ağıralioğlu da Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyledikten bir gün sonra istifa etmişti.

‘Ayaklarına taş değmesin‘

Ağıralioğlu, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın Kılıçdaroğlu’na sataştığı günün gecesi iki kardeşle birlikte insansız savaş uçağı Kızılelma önünde çektirdiği fotoğrafı Twitter’dan şu sözlerle paylaştı:

“Bu gayretler azizdir! Türk’ün Gökkubbesi’nden Mavi Vatan’ına; 783 bin 562 kilometrekare vatan toprağından gönül coğrafyamıza; millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar…”

Bu gayretler azizdir!

Türk'ün Gökkubbesi'nden Mavi Vatan'ına; 783.562 km2 vatan toprağından gönül coğrafyamıza; millî savunma sanayimize taş üstüne taş koyan, tek bir çivi dahi çakan kim varsa kalbimiz, desteğimiz ve dualarımız onunladır. Ayaklarına taş değmesin. Var olsunlar… pic.twitter.com/HPF08Nhcpy — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) April 28, 2023

Bayraktar kardeşler, Kılıçdaroğlu’na sataşmıştı

Kılıçdaroğlu, perşembe yayınladığı videoda “Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz” diyerek ‘Sierra Nevada’ şirketine dikkat çekmişti: “Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen’le yapacağız. Lütfen gençler, gidin Google’a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada görün.”

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın ‘Baykar’ şirketini gocundurmuştu.

Baykar’ın CEO’su Haluk Bayraktar, Twitter’dan Kılıçdaroğlu’na şu mesajı yazmıştı: “Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri… Halen ‘en iyisini’ Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş.”

Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz. Bir partinin seçim propagandası olmak size yakışmaz. İstikbalde başarılı bütün Türk girişimcilerimize yer var. Uzay hepinize yetecek kadar geniş. https://t.co/KhHoM1QUen — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 28, 2023

Selçuk Bayraktar’sa ‘Teknofest’in açılışında Kılıçdaroğlu’nu hedef almıştı: “Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenenler varsa hatırlatalım. Ev sahibinin üzerine kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır.”