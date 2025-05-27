ABD'den yabancı öğrencilere sosyal medya filtresi: Vize görüşmeleri durduruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi başvurularında sosyal medya hesaplarının daha sıkı incelenmesi talimatı vererek yeni vize görüşmelerini geçici olarak durdurdu.

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ABD’de Donald Trump yönetimi son dönemde, başta Harvard olmak üzere bazı üniversiteleri ‘fazla liberal’ olmak ve kampüslerde ‘antisemitizme göz yummakla’ suçluyor. Bu nedenle kimi üniversitelere mali yaptırımlar uygulanırken Filistin yanlısı gösterilere katılan yabancı öğrencilerse göçmenlik polisinin hedefi haline geldi.

Politico’nun ulaştığı resmi belgelere göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzasıyla tüm büyükelçilik ve konsolosluklara yazı gönderildi.

Yazıda ‘daha fazla sosyal medya bilgisi toplanana kadar’ öğrenci vizesi için yeni randevu verilmemesi istendi.

Kararda, başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarında tam olarak neyin inceleneceği belirtilmedi, fakat gerekçe olarak ‘teröristleri uzak tutmak’ ve ‘antisemitizmle mücadele’ hedefleri öne çıkarıldı.

ABD Göçmenlik Hizmetleri kurumu da nisandaki duyurusunda Yahudi karşıtı sosyal medya paylaşımlarını göçmenlik statüsü açısından ‘olumsuz bir etken’ diye değerlendireceğini bildirmişti.