Yargıç, Trump yönetiminin Harvard kararını durdurdu

ABD’de federal yargıç, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi’ne uluslararası öğrenci kabulünü engelleme kararını geçici olarak durdurdu.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, şiddeti teşvik edip antisemitizmi körüklediği ve Çin Komünist Partisi’yle işbirliği yaptığı iddialarıyla dün Harvard’ın Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasını iptal etmişti.

Bu sertifika, üniversitenin uluslararası öğrencileri resmen kabul etmesini ve onların ABD’de öğrenci vizesi alabilmesini sağlıyordu.

Üniversite bugün Boston’daki federal mahkemeye başvurarak karara itiraz etmişti. İtiraz dilekçesinde kararın anayasaya aykırı olduğu belirtilmişti.

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, uygulamanın ‘daha fazla bilgi ve belge sunulana kadar’ askıya alınmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Trump yönetimi, Harvard dahil birçok üniversiteyi başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçesiyle fonlarını kesmekle tehdit etti.

Yönetim ayrıca Harvard Üniversitesi’ne çeşitli kuruluşların verdiği 8,7 milyar doları aşkın hibenin ‘uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığını araştırmak üzere’ soruşturma açtı.

Üniversite, Trump’ın ‘üniversitede reform’ yönündeki talebini reddetti. Üniversite profesörleri de soruşturma kararına karşı dava açtı.

Ardından yönetim Harvard’a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar verdi.

Son olarak da ABD Gelir İdaresi (IRS) ve Trump, Harvard Üniversitesi’nin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiklerini açıkladı.