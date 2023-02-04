ABD’den Soylu’ya yanıt: Her türlü ima yanlış

ABD Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ABD’nin Ankara büyükelçisine yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı: “ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır.”

Jeff Flake ve Süleyman Soylu. (ABD/AA)

ABD büyükelçiliği Türkiye’de terör saldırısı düzenlenebileceğine dair uyarmış, bazı Batılı ülke temsilcilikleri de bu uyarıya istinaden geçici olarak kapatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i hedef alarak, “Çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek” demişti. Soylu ayrıca “Türkiye’ye gelen her Amerikan büyükelçisi, ‘Ben Türkiye’de nasıl darbe yaparım, yaptırırım’ telaşı içerisindedir. Bu, Türkiye’nin temel bir talihsizliğidir. Her Amerikan büyükelçisinin ‘Türkiye’de acaba ben ne yaparım, ne yaptırırım ve Türkiye’ye nasıl zarar veririm, babalarıma nasıl yaranırım’ dertleri budur” diye de eklemişti.

ABD’den Soylu’ya yanıt geldi.

VOA Türkçe’den Mehmet Toroğlu’nun haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü, VOA’ya e-postayla gönderdiğini yanıtta Soylu’nun sözleriyle ilgili “ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır” dedi.

Sözcü, ayrıca şunları dedi: “Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurt dışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurt dışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır.”

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor.

31 Ocak ve 1 Şubat’ta İstanbul’daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları, iki gün önce de İsviçre başkonsolosluğu ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı. Kanada ve Fransa konsoloslukları ‘saldırı ihtimali’ne karşı vatandaşlarını uyarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki konsolosluklarını ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatmasını ‘psikolojik harp’ olarak yorumlamıştı. ABD’nin uyarı notunda adı geçen 15 kişinin gözaltına alınıp beş kişinin tutuklandığını söyleyen Soylu, ABD büyükelçisinin Türkiye’ye operasyon çektiğini iddia etmişti.