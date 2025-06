ABD'den Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘artan bölgesel gerilim’ nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki vatandaşları için yeni bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Son günlerde İsrail’in İran’a saldırmaya hazırlandığı iddiaları gündemde.

ABD, Irak’ın başkenti Bağdat, Bahreyn ve Kuveyt’teki büyükelçilik personellerini çekme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bugünkü konuşmasında gerilime dair şunları söylemişti: “Bana bir şey söylemediler ancak Ortadoğu’da büyük bir çatışma ihtimali var. İsrail saldırısının hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak.”

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı X’teki ‘Travel’ hesabı, vatandaşları bölgede artan gerilim nedeniyle dikkatli ve temkinli davranılması gerektiği konusunda uyarı yayınladı.

Bakanlık açıklama, geçmişteki benzer durumların seyahatlerde aksamalara ve güvenlik risklerinin artmasına yol açtığını hatırlattı.

Vatandaşların yolcu kayıt sistemine kayıt yaptırması gerektiği söylendi.

Due to increased regional tensions, the Department of State advises U.S. citizens in the Middle East and North Africa region to exercise increased caution. Historically, similar tensions have resulted in travel disruptions and increased security concerns for U.S. citizens in the… pic.twitter.com/h9GrBwVTN2