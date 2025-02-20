ABD'deki kuş gribi Türkiye için 'fırsata dönüştü': 22 bin ton yumurta ihracatı

Türkiye, kuş gribi salgını nedeniyle yumurta arzının düştüğü ve fiyatları rekor seviyelere çıktığı ABD’ye 22 bin ton yumurta ihraç edecek.

ABD’de bazı marketler yumurta satışına sınırlama getirdi. Fotoğraf: AA

ABD’de kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi. Ürün fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 15,2 arttı. Böylece Haziran 2015’ten en büyük fiyat yükselişi oldu. Söz konusu ayda yıllık fiyat artışı da yüzde 53’ü buldu.

Salgın nedeniyle ülkede geçen hafta itibarıyla 21 milyonun üzerinde kuş itlaf edildi. Üretimin sekteye uğramasıyla ABD’nin yumurta ithalatı Aralık 2024’te bir önceki aya kıyasla yüzde 38 artmıştı.

ABD bu gelişmelerin ardından en son Ocak 2023’te yumurta ithal ettiği Türkiye’den yumurta almaya başladı.

BloombergHT’den İrfan Donat’ın haberine göre ABD’deki kriz Türk yumurta sektöründe fırsata dönüştü.

Türkiye Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı (YUM-BİR) İbrahim Afyon, temmuza kadar devam etmesi planlanan ihracatta toplam 1000 konteynere denk 22 bin ton yumurtanın ABD’ye gönderileceğini söyledi.

Buna ek olarak 320 konteyner için de görüşmeler sürüyor. Afyon, ABD’li şirketlerle yapılan bağlantıların yaklaşık 37 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 343 milyon lira) ihracat geliri yaratacağını belirtti.

‘İç tüketime fiyat olarak tehdit olarak algılanmasın’

AA’nın aktardığına göre Afyon, artan talebe ilişkin şöyle konuştu:

“Belli bir rakam paket halinde onların talebi var. O paketi karşılamak üzere hazırlığımız var ve yeterli miktarda üretimimiz mevcut. Ramazan ayı öncesi bu ihracatın iç piyasa fiyatlarına etkisi olur algısı yaratmasın.

Çünkü mevcut ihracata hazırlanmış yumurtalarımız bugün X ülkesine gider, yarın Y ülkesine gider, onlar değişebilir. Ama sayı olarak iç tüketimden kesilmez. Amerika’ya giden yumurtaların iç tüketime fiyat olarak tehdit olarak algılanmaması gerekir.”

Salgın yayılmaya devam ediyor

Ülkede 2022’den beri devam eden salgın son aylarda daha da yayılmaya başladı.

Fotoğraf: AA

Kuş gribi sadece kümes hayvanlarını değil, ABD’de sığırlar ve bazı memeli hayvanları da etkiliyor. Fakat uzmanlar, insanlara bulaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtiyor.