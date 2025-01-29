ABD'de kuş gribinin 'H5N9' varyantı nedeniyle 119 bin kümes hayvanı itlaf edildi

ABD’deki bir ördek çiftliğinde, ilk kez bir kümes hayvanında ‘H5N9’ türü kuş gribi vakası tespit edildi. Bunun üzerine 119 bin kümes hayvanı itlaf edildi.

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Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) raporuna göre ‘yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) H5N9’ varyantı, Kaliforniya’nın Merced County bölgesindeki ticari bir ördek çiftliğinde tespit edildi.

TRT Haber‘in AFP’den aktardığına göre küresel hayvan hastalıklarını izleyen Paris merkezli WOAH, bunun ‘ABD’deki kümes hayvanlarında tespit edilen ilk HPAI H5N9 vakası’ olduğunu açıkladı.

Raporda, kaynağı henüz tespit edilemeyen salgının 13 Ocak’ta doğrulandığı belirtildi.

ABD’de hayvanlar arasında yaygın görülen ‘H5N1’ kuş gribi varyantı da çiftlikte kaydedildi.

WOAH, ABD’de hayvan sağlığı yetkililerinin ‘kapsamlı epidemiyolojik araştırmalar’ yürüttüğünü ve salgına karşı gözetimi artırdıklarını açıkladı.

Sağlık uzmanları, kuş gribinin potansiyel pandemi tehdidi oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Kuş gribinin inekler arasında yayılması ve ABD’de insanları enfekte etmesi salgının mutasyona uğradığını gösteriyor.

Bilim insanları, bir kişinin hem kuş gribi hem de mevsimsel griple enfekte olması halinde kuş gribi virüsünün insanlardan insana bulaşabilen bir varyanta dönüşebileceğini ve potansiyel olarak bir insan pandemisine yol açabileceğini düşünüyor.