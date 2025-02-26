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ABD'de federal kurumlara talimat: İş gücünü büyük ölçüde azaltmak için hazırlık yapın

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, federal kurumlara iş gücünü azaltmaları için talimat verdi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, federal kurumlara bildiri gönderdi.


Bildiride, Trump’ın ‘büyük bir çapta iş gücü azaltılmasına hazırlık yapmaları için talimat verdiği’ belirtildi:

“Amerikan halkına hizmet edecek bir şey üretmiyor. Hatta vergiler radikal çıkar gruplarına fayda sağlıyor, çalışkan Amerikan vatandaşlarına zarar veren verimsiz ve gereksiz programların finansmanı için zimmete geçiriliyor.”

Kurumlara 13 Mart’a kadar süre verildi. İşten çıkarılanların pozisyonlarında yeni istihdam olmayacak.

Ulusal güvenlikle ilgili pozisyonlar ve ABD Posta Servisi söz konusu talimatlardan muaf.

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