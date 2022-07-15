ABD Temsilciler Meclisi’nden Hindistan’a S-400’ler için yaptırım muafiyeti

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Hindistan’a Rusya’dan aldığı S-400’lerden dolayı yaptırım muafiyeti getiren bir madde ekledi.

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ABD, Türkiye’nin Rusya’dan füze alması nedeniyle bir kurum ve dört bürokrata yaptırım uygulamıştı. Ayrıca Türkiye, ABD tarafından F-35 programından da çıkarılmıştı.

Temsilciler Meclisi’nde dün onaylanan NDAA’nın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yaklaşık 650 önergenin eklendiği NDAA’ya Hindistan’ın Rusya’dan S-400 aldığı için uygulanması planlanan CAATSA yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin bir madde eklendi.

Hindistan kökenli Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna’nın sunduğu tasarı eki, dünkü oylamada kabul edildi.

Ekte, S-400 alımından dolayı Hindistan’a yaptırım muafiyeti verilmesinin ABD-Hindistan savunma bağlarını güçlendireceği belirtildi.

Türkiye’ye uygulanan S-400 yaptırımları

Türkiye’nin S-400’leri satın alması, ABD ile ilişkilerin gerilmesine yol açan bir konu.

Ankara’nın S-400’leri teslim almasının ardından Türkiye, F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

ABD ayrıca CAATSA kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkililerini yaptırım listesine alınmıştı.

Türkiye ise Washington’la herhangi bir gerilimi önlemek için halen S-400’leri aktive etmedi.