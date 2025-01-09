ABD: HTŞ’nin terör örgütü listesinden çıkarılmasına yönelik değişiklik yok

ABD yönetimi, Suriye’de yönetime öncülük eden Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) ‘yabancı terör örgütleri’ listesinden çıkarılmasına yönelik şu anda herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

John Kirby. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye’deki son durumu değerlendirdi.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkede yönetime öncülük eden HTŞ’nin halen ABD’nin yabancı terör örgütleri listesinde olduğunu belirten Kirby şöyle konuştu:

“Bir grubu terör örgütü olarak tanımlama kararı, ciddi ve titiz bir karar verme sürecini gerektirir. Görev süremiz sona erene kadar bu sürece sadık kalacağız.”

20 Ocak’ta görevi seçilmiş başkan Donald Trump yönetimine devredeceklerini hatırlatan Kirby, şu aşamada HTŞ’nin listeden çıkarılmasına yönelik bir açıklamalarının olmadığını yineledi.

ABD medyasına göre Biden yönetimi, HTŞ kararını Trump’a bırakacak

Washington Post gazetesine konuşan bazı üst düzey ABD’li yetkililer, HTŞ’nin terör listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın 20 Ocak’ta görevi devralacak Trump’a bırakılacağını açıkladı.

Adı açıklanmayan yetkililer, kalan 12 günlük sürede Biden yönetiminin bu konuda herhangi bir adım atmayı planlamadığını belirtti.

ABD yönetimi önceki günkü açıklamasıyla Suriye’ye gönderilen insani yardımlar üzerindeki bazı yaptırımları kaldırmıştı. Fakat yetkililer daha önce Esad yönetimine getirilen yaptırımların yürürlükte kalmasına karar verdi.