ABD, Suriye’ye yaptırımlarda bazı muafiyetler tanıdı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’ye bazı yaptırımlarda altı aylık muafiyet tanıdı.

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ABD yönetimi, Suriye’ye yaptırımların hafifletilmesi yönünde adım attı.

Bu kapsamda ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’deki temel hizmetlerin devam etmesini sağlamak amacıyla yeni bir lisans yayımladı.

Buna göre 7 Temmuz’a kadar Suriye’deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanısıra petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesi faaliyetlerine izin verildi.

Ayrıca Suriye Merkez Bankası’ndan yapılan işlemler de bu kapsama alındı. Yani 7 Temmuz’a kadar ticari olmayan, kişisel para hareketlerine izin verildi.

Bu kararla Suriye halkı için daha umutlu, güvenli ve barışçıl bir geleceğin inşasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Ek olarak temel hizmetlerin ve yönetim işlevlerinin sürekliliğinin sağlanmasının da hedeflendiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu lisansla Esad ve çevresi, Suriye Hükümeti, Suriye Merkez Bankası ve Heyet Tahrir Şam’a (HTŞ) yaptırımların kaldırılmadığı aktarıldı.