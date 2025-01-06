Macron’dan Suriye’deki Kürtlere sadık kalma sözü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye’deki Kürtlere destek verecek.

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Suriye’de 2011’de başlayan iç savaş 12 günde kısmen de olsa son buldu. 2015’ten beri İdlib’de varlığını gösteren Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) devraldı.

13 yıl boyunca sık sık haritası değişen Suriye’de çok parçalı bir yapı mevcut. Kuzeybatı SMO’nun hakimiyetinde. Kuzeydoğuysa omurgası Türkiye’nin PKK’yla eş tuttuğu YPG’den oluşan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) elinde. Türkiye bölgede SDG’yi istemiyor.

AP‘nin haberine göre Macron Fransız büyükelçiliğinde yaptığı yeni yıl konuşmasında Suriye’deki gelişmelere de değindi.

Fransa’nın demokratik bir geçişi desteklemek için sözünü yineleyen Macron, ‘Kürt savaşçılara sadık kalma’ sözü verdi: “Terörle mücadele önceliklerimizin merkezinde yer almaya devam etmelidir.”

Macron, ‘egemen ve çoğulcu Suriye’yi’ savundu.