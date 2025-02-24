AB: Ukrayna'ya şimdiye kadar 134 milyar avro verdik

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “AB ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna’ya 134 milyar avro (yaklaşık 5 trilyon 114 milyar lira) destek sağladı” dedi. 3,5 milyar (yaklaşık 133 milyar 582 milyon lira) avroluk yeni bir ödemeyse yolda.

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Von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 3’üncü yıl dönümü nedeniyle Kiev’deki Ukrayna’ya destek zirvesinde “Ukrayna’daki savaş, Avrupa’nın geleceği için en merkezi ve önemli kriz olmaya devam ediyor” dedi.

‘Sadece Ukrayna’nın değil Avrupa’nın kaderinin de tehlikede olduğunu’ söyleyen 67 yaşındaki siyasetçi, bu nedenle ilk önceliklerinin ‘Ukrayna’nın direnişini güçlendirmek olduğunu’ vurguladı.

“AB ve üye ülkeler şimdiye kadar Ukrayna’ya 134 milyar avro destek sağladı” diyen von der Leyen, söz konusu miktarın diğer tüm ülkelerden fazla olduğunu iddia etti. Von der Leyen, Ukrayna fonu ve G7 kredisi sayesinde Ukrayna’nın 2025 bütçe açığını kapattıklarını belirtti.

AB’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini duyuran Von der Leyen şöyle devam etti:

“Avrupa, bu kritik anda Ukrayna’yı desteklemek için burada bulunuyor. Ukrayna’ya 3,5 milyar avroluk yeni bir ödemenin martta yapılacağını duyurabilirim.”

AB, geçen yıl Ukrayna’ya 2027’ye kadar hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk (yaklaşık 1 trilyon 908 milyar lira) bir destek paketi hazırlamıştı. Von der Leyen’in açıkladığı 3,5 milyar avroluk nakit söz konusu paket kapsamında bir avans.