AB, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmaları için misyon gönderecek

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır belirleme çalışmalarına destek için bölgeye geçici süreli sivil misyon gönderecek.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in 6 Ekim’de Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında düzenlediği dörtlü görüşmeyle ilgili ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve 1991 tarihli Alma Ata Bildirisi’nin sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarında temel oluşturacağını teyit ettiği bildirildi.

Sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının Brüksel’de ekim sonunda düzenleneceği belirtildi.

Ermenistan’ın Azerbaycan sınırında sivil bir AB misyonunun çalışmasını kolaylaştırma konusunda uzlaştığı, Azerbaycan’ın da gerektiğinde bu misyonla işbirliğinde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, “AB misyonu ekimde en fazla iki ay içinde çalışmalarına başlayacak. Bu misyonun amacı, güven tesis etmek ve raporlarıyla sınır komisyonlarına katkı sunmaktır” dendi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında 12 Eylül’de yoğun çatışma çıkmıştı. Çatışmalarda iki ülkenin savunma bakanlıkları da karşı taraftan ‘provokasyon geldiğini’ ve bunun sonucunda ‘savunma amaçlı cevap verildiğini’ iddia etti. 15 Eylül’de de ateşkes imzalanmıştı.