13 yıllık bekleyişin ardından Avatar 2’ye ilk yorumlar geldi: Nefes kesici

Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi ‘Avatar: The Way of Water‘ 13 yılın ardından geliyor. Önümüzdeki hafta tüm dünyada aynı anda vizyona girecek film, Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başardı.
Şimdiye kadar yayımlanan fragmanlarıyla bile heyecan yaratmayı başaran James Cameron imzalı film hakkında eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.
İlk filme göre hikayenin biraz zayıf kaldığı söylense de görsel açıdan tam bir şölen yarattığı konusunda herkes hemfikir.
Cameron’ın ‘sınırsız hayal gücü’ ve ‘görsel efektleri’ karşısında bir kez daha şaşkına döndüklerini belirten eleştirmenlerin yorumlarını derledik:
Film eleştirmeni ve gazeteci Jake Hamilton: İlk Avatar’ı ‘beğenen‘ ama ‘bayılmayan‘ biri olarak size şunu söyleyeyim: ‘Avatar: Suyun Yolu’ beni benden aldı. Görsellerde, hikaye anlatımında ve performanslarda son derece üstün olan devam filmi, tüm çalışma süresi boyunca ağzımı açık bıraktı. James Cameron, devam filmlerinin ‘Tanrı’sıdır.
Film eleştirmeni ve yazar Scott Mantz: Hayatımda gördüğüm en inanılmaz görsel efektlerle nefes kesecek kadar güzel. Hikayenin kendisi ilkinden daha zayıf, 3 saat 10 dakikayla biraz uzatılmış gibi. Ancak harika bir seyir zevki sunuyor, son bir saat harika.
Senarist ve eleştirmen Kevin L. Lee: James Cameron şu ana kadar üç tane en iyi devam filmi yaptı. ‘Avatar: Suyun Yolu’ inanılmaz. Efektler ve aksiyon, evet, nefes kesici. Ama bu kez kalp hikayede atıyor. Daha kişisel, karmaşık, duygusal. Vay canına, gerçekten yükseliyor.
Sunucu ve yapımcı Brandon Davis: 3 saatten uzun, hem tatmin edici hem de kalbi ısıtıyor. Bittiğinde üçüncüsünü izlemek istiyorsunuz. Sürekli bir görsel şölen ve hızla akan yaratıcı oyunlar var ama buna rağmen asla sıkıcı değil. Genel olarak beğendim.
Sinema eleştirmeni ve gazeteci Bilge Ebiri: James Cameron’ın en tatlı, en nazik, en kişisel filmi olabilir. Muhtemelen aynı zamanda en duygusalı. En büyük hitlerine göndermeler var ama çok da samimi.
Uproxx yazarı Mike Ryan: Evet, olası bir bahiste asla James Cameron’a karşı oy kullanmayın. Abartmamaya çalışıyorum ama teknik ve görsel açıdan hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok kuvvetli. Belki de fazla kuvvetli. Bazen bir Pandora balığına bakarken olay örgüsünü kaçırıyordum.