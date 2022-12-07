13 yıllık bekleyişin ardından Avatar 2’ye ilk yorumlar geldi: Nefes kesici

Merakla beklenen Avatar serisinin ikinci filmi ‘Avatar: The Way of Water‘ 13 yılın ardından geliyor. Önümüzdeki hafta tüm dünyada aynı anda vizyona girecek film, Londra’daki dünya prömiyerinde eleştirmenlerden ‘tam not’ almayı başardı.

Avatar: Suyun Yolu 16 Aralık’ta vizyona giriyor

Şimdiye kadar yayımlanan fragmanlarıyla bile heyecan yaratmayı başaran James Cameron imzalı film hakkında eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.

İlk filme göre hikayenin biraz zayıf kaldığı söylense de görsel açıdan tam bir şölen yarattığı konusunda herkes hemfikir.

Cameron’ın ‘sınırsız hayal gücü’ ve ‘görsel efektleri’ karşısında bir kez daha şaşkına döndüklerini belirten eleştirmenlerin yorumlarını derledik:

Film eleştirmeni ve gazeteci Jake Hamilton: İlk Avatar’ı ‘beğenen‘ ama ‘bayılmayan‘ biri olarak size şunu söyleyeyim: ‘Avatar: Suyun Yolu’ beni benden aldı. Görsellerde, hikaye anlatımında ve performanslarda son derece üstün olan devam filmi, tüm çalışma süresi boyunca ağzımı açık bıraktı. James Cameron, devam filmlerinin ‘Tanrı’sıdır.

As someone who LIKED — but didn't LOVE — the first AVATAR, let me tell you:



AVATAR: THE WAY OF WATER blew me away.



Vastly superior in visuals, story telling and performances, the sequel left my jaw on the ground for the entire runtime.



James Cameron is the GOD of sequels. pic.twitter.com/1cw6C94O4f — Jake Hamilton (@JakesTakes) December 6, 2022

Film eleştirmeni ve yazar Scott Mantz: Hayatımda gördüğüm en inanılmaz görsel efektlerle nefes kesecek kadar güzel. Hikayenin kendisi ilkinden daha zayıf, 3 saat 10 dakikayla biraz uzatılmış gibi. Ancak harika bir seyir zevki sunuyor, son bir saat harika.

AVATAR: THE WAY OF WATER is breathtakingly beautiful with the most incredible VFX I have ever seen (I saw it in 3D); the story itself is weaker than the first and feels drawn out at 3 hours & 10 minutes, but it’s always great to look at & the last hour is amazing. #Avatar pic.twitter.com/8dEhtvRb4P — Scott Mantz (@MovieMantz) December 6, 2022

Senarist ve eleştirmen Kevin L. Lee: James Cameron şu ana kadar üç tane en iyi devam filmi yaptı. ‘Avatar: Suyun Yolu’ inanılmaz. Efektler ve aksiyon, evet, nefes kesici. Ama bu kez kalp hikayede atıyor. Daha kişisel, karmaşık, duygusal. Vay canına, gerçekten yükseliyor.

James Cameron now has not two but THREE of the best sequels ever made. AVATAR: THE WAY OF WATER is incredible. The effects and action is, yes, breathtaking. But it is the story this time that’s the beating heart. It’s more personal, complicated, emotional. Wow, it really soars. pic.twitter.com/P5aA7dqG0U — kevin l. lee (@Klee_FilmReview) December 7, 2022

Sunucu ve yapımcı Brandon Davis: 3 saatten uzun, hem tatmin edici hem de kalbi ısıtıyor. Bittiğinde üçüncüsünü izlemek istiyorsunuz. Sürekli bir görsel şölen ve hızla akan yaratıcı oyunlar var ama buna rağmen asla sıkıcı değil. Genel olarak beğendim.

Avatar: The Way of Water, being more than 3 hours long, is both fulfilling and indulgent. It still ends wanting you to know a third is coming.



Constantly a visual feast, creative plays with frame rate, and never boring despite. Overall, I liked it. pic.twitter.com/0Wxxc8ZC9L — BD (@BrandonDavisBD) December 6, 2022

Sinema eleştirmeni ve gazeteci Bilge Ebiri: James Cameron’ın en tatlı, en nazik, en kişisel filmi olabilir. Muhtemelen aynı zamanda en duygusalı. En büyük hitlerine göndermeler var ama çok da samimi.

AVATAR: THE WAY OF WATER might be James Cameron’s sweetest, gentlest, most personal film. Possibly even his most emotional. It revisits all his greatest hits, but it’s always totally sincere. He is never leaving Pandora. He loves this family. By the end, I did, too. — Bilge Ebiri (@BilgeEbiri) December 7, 2022

Uproxx yazarı Mike Ryan: Evet, olası bir bahiste asla James Cameron’a karşı oy kullanmayın. Abartmamaya çalışıyorum ama teknik ve görsel açıdan hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok kuvvetli. Belki de fazla kuvvetli. Bazen bir Pandora balığına bakarken olay örgüsünü kaçırıyordum.