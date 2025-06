Zelenski: Barış için Trump'ın güçlü liderliğinde çalışmaya hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Ben ve ekibim kalıcı bir barış için (ABD Başkanı Donald) Trump’ın güçlü liderliğinde çalışmaya hazırız” dedi.

Zelenski, X hesabından Trump ile geçen cuma Beyaz Saray’daki tartışmalı görüşmesini ilk kez değerlendirdi. Tartışmanın ‘üzücü’ olduğunu belirterek “Şimdi işleri yoluna koyma zamanı” dedi.

Ukrayna’nın maden anlaşmasını imzalamaya ‘her zaman ve her uygun formatta’ hazır olduğunu söyleyen Ukrayna devlet başkanı, Rusya’yla olası ateşkesin aşamalarına da değinerek şunları yazdı:

“Ukrayna’nın barışa bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Kimse bitmeyen bir savaş istemiyor. Ukrayna kalıcı barışı sağlamak için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump’ın güçlü liderliğinde çalışmaya hazırız.

Savaşı bitirmek için hızlıca çalışmaya hazırız ve ilk aşama mahkumların serbest bırakılmasıyla havada ateşkes ilan etmek olabilir. Rusya da buna uyacaksa denizde de derhal ateşkes yapılabilir. Öteki bütün aşamalarda çok hızlı hareket etmek ve güçlü bir nihai anlaşma için ABD’yle çalışmak istiyoruz.

Amerika’nın Ukrayna’nın egemenliğini ve bağımsızlığını korumasına yardımcı olmak yaptıklarının önemini gerçekten biliyoruz. Başkan Trump’ın Ukrayna’ya Javelin (güdümlü tanksavar füzesi) vermesiyle işlerin değiştiği anı hatırlıyoruz. Bunun için minnettarız.

Cuma Washington’da, Beyaz Saray’daki toplantı olması gerektiği gibi geçmedi. Bu şekilde olması üzüntü verici. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Gelecekteki işbirliği ve iletişimin yapıcı olmasını diliyoruz.

Madenler ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman ve her uygun formatta imzalamaya hazır. Bu anlaşmayı daha sağlam bir güvenlik garantisi için adım olarak görüyor, bunun etkin bir şekilde işleyeceğini umuyorum.”

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…