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YSK'dan CHP'nin son kurultayı için karar: İptal talebi reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği CHP 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: AA

CHP’li akademisyen Kemal Çiftçi, 6 Nisan 2025’de kurultayın iptal edilip yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuştu.


İlçe seçim kurulu itirazı delil veya belgeye dayandırılmadığı gerekçesiyle reddetti.

Karar daha sonra şu taleple YSK’ya taşındı: “Karar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılsın, seçim yenilensin.”

ANKA‘nın haberine göre YSK da talebi reddetti.

Kararda “Çankaya 4’üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin ve tam kanunsuzluk hali de bulunmuyor” dendi.

Kurultayda eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’in başvurusu geç kaldığı için kabul edilmemişti.

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