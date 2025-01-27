Yavaş'tan İmamoğlu'na 'bilirkişi' desteği: Hukuk, özel atamalarla yürütülmemeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘bilirkişi’ açıklamasına Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’tan destek geldi. Yavaş, “Hukuk, özel atamalara değil. Liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir” dedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne operasyondan sonra “(CHP Genel Başkanı Özgür) Özel, harami arayacağına yanındaki yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecekleri cevapları olmadığı için sürekli topu taca atıyorlar. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede” demişti.

Saraçhane’de dakikalar önce açıklama yapan İmamoğlu, ‘heybedeki büyük turpun’ İBB’ye ilişkin birden çok davaya atanan bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın olduğunu öne sürdü.

İstanbul başsavcılığı, İmamoğlu hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs’ten re’sen soruşturma başlattı.

Yavaş’tan İmamoğlu’nun ‘bilirkişi’ açıklamasına destek geldi.

ABB başkanının açıklaması şöyle:

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’nun ‘bilirkişi’ hakkındaki açıklamalarını, bir hukukçu olarak ülkem adına derin bir üzüntüyle takip ettim.

* Hukuk, kişilere göre değil; evrensel ilkelere ve kurallara göre işletilmelidir. Hukuk, özel atamalara değil; liyakate dayalı bir anlayışla yürütülmelidir.

* Bu temel prensiplerin dışına çıkan her uygulama, sadece bireylerin değil, toplumsal adalet duygusunun da zedelenmesine yol açar. Sayın Ekrem İmamoğlu’na her açıklamasının ardından soruşturma açılması, yalnızca demokratik değerlerimize değil, ifade özgürlüğünün temeline de ağır bir darbedir. Eleştiri, birini hedef göstermek değil, aksine demokratik bir toplumun vazgeçilmez yapı taşıdır.

* Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik her türlü hukuksuzluğun karşısında olacağımızı ve adaletin yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurgulamak isterim.