Yavaş’tan davası görülecek İmamoğlu’na dayanışma mesajı: Yanındayım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘YSK davası’nda dört yıla kadar hapis ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na dayanışma mesajı gönderdi: “İstanbul’un iradesine saygı, İstanbul’un adil yöneticilerine sevgi ile, yanındayım.”

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu, 30 Ekim 2019’da “Dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında olan şeylere baktığımızda tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” demişti.

Bunun üzerine Soylu, 4 Kasım 2019’da Ekrem İmamoğlu’nun kongredeki konuşmasından dolayı “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Yazıklar olsun” demişti.

Aynı gün, Üsküdar Fethipaşa Korusu’nda Soylu’nun bu sözleri sorulan İmamoğlu, ‘o seviyeye inmeyeceğini ancak bir cümleyle değinmek istediğini’ söyleyerek şöyle demişti: “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart’ ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın.”

Bu sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Davaya bugün Anadolu 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Savcının mütalaasını vererek bir yıl üç aydan dört yıla kadar hapis ile seçme ve seçilme haklarından mahrumiyet istediği davaya ilişkin duruşmadan karar çıkması bekleniyor.

Yavaş, Twitter hesabı üzerinden İmamoğlu’yla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Adalet, politik egemenlik üzerinden değil yalnızca hukukun egemenliği üzerinden sağlanır. Gençlerimiz için, geleceğimiz için demokrasiyi yaşatma sorumluluğumuz var.”