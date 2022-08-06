Yaşam destek ünitesi kapatılan Archie hayata veda etti: Aile AİHM’e kadar gitmişti

Britanya’da, doktorlarının kurtulma şansı olmadığı gerekçesiyle yaşam destek ünitesinin kapatılmasını istediği, ailesinin bunu önlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kadar gittiği hukuki mücadelesinde sonuç alınmaması üzerine 12 yaşındaki çocuğun destek ünitesi kapatıldı.

Fotoğraf: BBC

Archie Battersbee, 7 Nisan’da, Essex’teki evlerinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Beyninde hasar tespit edilen çocuk o tarihten beri komada. Annesi Holly Dance internette gördüğü bir ‘challege’ı denerken boğulmuş olabileceğini düşünüyordu.

Ailesinin başlattığı hukuki mücadelen sonuç alınmaması üzerine bugün Britanya saatiyle 12:15’te yaşam destek ünitesi kapatıldı.

İç hukuk yolları tükenince aile son çare AİHM’e başvurmuştu. Buradan da yetki alanın dışında olduğu gerekçesiyle umduğu cevabı alamayan ailenin son olarak oğullarının hastaneden bir bakımevine nakledilmesi talebi de reddedilince Archie hastanede yaşama veda etti.

Royal London Hastanesi önünde gazetecilere konuşan anne Dance gözyaşları içinde oğlunun sonuna kadar mücadele ettiğini ve annesi olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Doktorları, Archie’nin beyin ölümünün gerçekleştiğini, artık iyileşme şansının kalmadığını belirterek mekanik ventilasyon ve ilaç tedavisinin dahil olduğu yaşam desteğinin sonlandırılmasını istemişti.

Annesi Holly Dance ve babası Paul Battersbee ile çocuklarının yattığı Kraliyet Londra Hastanesi arasında hukuki mücadele başlamıştı.

13 Haziran’da sonuçlanan davada hakim hastaneyi haklı buldu. Anne-baba karara itiraz etti. Temyiz mahkemesi 29 Haziran’da kararı bozarak davanın yeniden görülmesini istedi. 13 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’deki ikinci yargılamanın sonucu da ilkiyle aynı oldu. Dance ve Battersbee, bu karara da itiraz ederek tekrar temyize gitti. Ancak sonuç yine değişmedi. Temyiz mahkemesi 25 Temmuz’da, Yüksek Mahkeme’nin çocuğun yaşam destek tedavisinin sonlandırılmasına ilişkin kararını bozmadı.

28 Temmuz’da Britanya’daki en yüksek temyiz mahkemesine yapılan itiraz da reddedilince Dance ve Battersbee, bir gün sonra Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’ne (UNRPD) başvurdu. UNRPD, Britanya hükümetine onlar konuyu değerlendirirken ünitenin çekilmesinin ertelenmesini istedikleri bir yazı yolladı. Hükümet, acilen dosyanın gözden geçirilmesini istedi. Ancak temyiz mahkemesi BM görüşene kadar ertelemeyi reddetti. Anne-baba ‘bireysel olarak’ en yüksek temyiz mahkemesine başvurdu. Ancak yine sonuç alamadı.